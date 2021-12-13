العراق والاردن يبحثان فرص التعاون والتكامل الصناعي

2021/12/13 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير الصناعـة والمعـادن منهل الصافي، مع السفيـر الأردني في بغداد، منتصر الزعبي فرص التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين.

وأكد الصافي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أهمية تعزيز التعاون وتحقيق التكامُل الصناعي بين العراق والأردن في مُختلف المجالات الصناعية في ظل توجه حكومة كِلا البلدين لتقوية العلاقات والوصول بها إلى أعلى المُستويات وبما يُحقق المصالح العُليا للشعبين الشقيقين".

وكشف عن رغبة عراقية "بالتوصُل إلى شراكات فاعلة وبناءة مع الجانب الأردني لتأسيس مشاريع واعدة وحيوية تخدم صناعة البلديـن".

من جانبه، أعلن السفير الأردني، خلال اللقاء، "حرص الحكومة الأردنية على توطيد علاقات التعاون والعمل المُشترك مع العراق، على الصعد كافة، وبما يسهم في خدمة شعبي البلدين الشقيقين".

وأضاف أن "الحكومة الأردنية تبحث عن شراكات صناعية عراقية أردنية لتعود بالنفع لكِلا البلديـن".

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