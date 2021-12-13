2021/12/13 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريق اندلع في محال تجارية بمنطقة الأعظمية ببغداد.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريقاً اندلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع في محال تجارية بمنطقة الأعظمية المركز الخبري الوطني.

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