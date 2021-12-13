المحكمة الاتحادية العليا تقرر تأجيل موعد البت بدعوى ألغاء الامتحانات

2021/12/13 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الى يوم 22- 12 – 2021 .

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