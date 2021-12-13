قتال بالأسلحة بين عصابتي مخدرات متناحرتين وسط شاطئ.. شاهد تدافع السياح للفرار

2021/12/13 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ إطلاق النار على شاطئ في 4 نوفمبر خارج منتجع "حياة زيفا" جنوب كانكون.قالت السلطات إن معركة بالأسلحة النارية بين عصابات مخدرات متناحرة اندلعت على الشاطئ، ما دفع السياح للفرار إلى الداخل.

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