2021/12/13 | 13:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف: هناك جهات عراقية تدعم هذه الشركة خلف الكواليس وتسعى لتسهيل تعاقداتها المشبوهة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نصيف تحذر من تعاقد أمانة بغداد مع نفس الشركة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نصيف تحذر من تعاقد أمانة بغداد مع نفس الشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).