2021/12/13 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الأثنين، القبض على متهم

وبحوزته 11 كيلو غرام من مادة الكرستال

المخدرة في ذي قار.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تمت ملاحقة عجلة نوع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بمتهم بحوزته كمية كبيرة من "الكرستال" في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بمتهم بحوزته كمية كبيرة من "الكرستال" في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).