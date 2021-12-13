بعد ٦ ساعات من تنفيذها الجريمة.. القبض على قاتلة في كركوك

2021/12/13 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين،

عن القبض على قاتلة بعد ٦ ساعات من

تنفيذها جريمتها في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز مكافحة

الاجرام في محافظة كركوك من الق

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