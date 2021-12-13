تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن الغاء نتائج الانتخابات

2021/12/13 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الاثنين، تأجيل موعد المرافعة بخصوص

الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء

نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال مصدر مطلع، إن "المحكمة الاتحادية

العليا قررت تأجيل موعد المر

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