2021/12/13 | 13:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h_7JzuiNgoU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالية وزارة التربية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتفالية وزارة التربية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).