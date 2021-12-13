حريق يلتهم عدداً من المحال ومولدة أهلية في الأعظمية والدفاع المدني تستنفر (فيديو)

2021/12/13 | 13:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، اخماد حريق داخل محال تجارية ومولدة كهربائية في منطقة الاعظمية.

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وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2021)، إن "فارزها اخمدت حادث حريق اندلع داخل عدد من المحلات التجارية ومولدة اهلية بمنطقة الاعظمية وسط بغداد".

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