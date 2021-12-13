مسؤول أمريكي: لن نستخدم العراق لمهاجمة دول أخرى

2021/12/13 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط و شمال افريقيا بريت ماكغورك والوفد المرافق الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة.

وقال الاعرجي خلال استقباله ماكغورك الأعرجي ان الحوار مع الآخرين مهم لافتا الى ان التهدئة تصب في مصلحة البلد، وأن العراق يسعى لتجاوز المرحلة والانطلاق نحو ترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز قدراته في جميع المجالات.من جهته أكد ماكغورك التزام الولايات المتحدة بمخرجات الإطار الإستراتيجي مشيرا إلى أن بلاده لن تستخدم سماء العراق وأرضه ومياهه منطلقا للاعتداء على الدول المجاورة.

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