الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع داخل عدد من المحال التجارية بمنطقة الاعظمية

2021/12/13 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، من إخماد حريقا اندلع داخل عدد من المحلات التجارية ومولدة اهلية بمنطقة الاعظمية وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذة لبيع المواد الإنشائية تجاورها مولدة كهربائية اهلية في منطقة الاعظمية الكسرة وسط بغداد".

وأضافت ان "الفرق طوقت الحريق وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى كميات كبيرة من خزين وقود الگاز الخاص بتشغيل المولدة الكهربائية وسط المنطقة السكنية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني.

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