2021/12/13 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاثنين، عن توزيع بدل الوحدة السكنية على عدد من ذوي الشهداء في بغداد.

وقالت مدير مديرية شهداء الكرخ في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان "مؤسسة الشهداء تعمل على قدم وساق وتنفيذا لتوجيهات رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله يبذلوا قصارى جهدهم من اجل خدمة ذوي الشهداء في وزارات الدولة كافة"، لافتة الى ان "عبد الاله النائلي وجه مديريات المؤسسة في المحافظات كافة بتقديم قوائم بأسماء عوائل الشهداء المستحقة بدل الوحدة السكنية ليتسنى العمل على شمولهم ضمن خطة هذا العام بجزء من البدل النقدي للذين لم يستلموا قطع اراضي او وحدات سكنية او منح عقارية وعلى شكل دفعات خلال السنوات القادمة".

واضافت ان "العوائل المشمولة رحبت بهذه المبادرة واعربوا عن شكرهم لمؤسسة الشهداء لما تقدمه من دعم و رعاية مستمرة لجميع ذوي الشهداء بفئاتهم الثلاث وذلك وفاء واكراما لهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن توزيع بدل الوحدة السكنية على عدد من ذوي الشهداء في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن توزيع بدل الوحدة السكنية على عدد من ذوي الشهداء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).