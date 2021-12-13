قصف مضافات لداعش في ديالى

2021/12/13 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قصف الطيران الحربي مضافات لداعش في وادي ثلاب في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الطيران الحربي قصف / 3 / مواقع لتنظيم داعش عبارة عن مضافات في عمق وادي ثلاب شمال شرق بعقوبة" .واضاف :" ان القصف جاء بناء على معلومات استخبارية عن وجود مضافات واوكار لداعش في المنطقة "./انتهى

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