السعودية.. بوكا وبرشلونة يتواجهان في الرياض على

2021/12/13 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مباراة ودية بين "بوكا جونيورز" الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني.

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