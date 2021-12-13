الحكيم يبحث مع وفد الديمقراطي الكردستاني الإستحقاقات والتحديات التي تواجه العراق

2021/12/13 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما سببته من إرباك نتيجة […]

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