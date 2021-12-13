تناقض قابل للحل ، وأخر جذري لايقبل الحل - حمدى عبد العزيز

2021/12/13 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز في ظني - كشخص يحاول التغلب علي جهله - أن التناقض بين الأجنحة السياسية لقوي الهيمنة الإجتماعية والسياسية وبين الإخوان المسلمين والسلفيين وكافة تنوعات التجارة السياسية بالدين (كأجنحة سياسية لاتنفصم عن قوي الهيمنة الإجتماعية المؤسسة للنظام السياسي) هو تناقض لاتتجاوز حدوده السياسية الإجابة علي الاشكالية الرئيسية للتناقض وهي : - لمن السلطة (أو بمعني أدق الهيمنة السياسية المؤسساتية) وما الوضع الذي ......





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