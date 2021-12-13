مراجعات في فكر الرواقيين - مصعب قاسم عزاوي

2021/12/13 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز دار الأكاديمية الثقافي في لندن.كانت الرُّواقية Stoicism فلسفة ازدهرت منذ القرن الرابع قبل الميلاد في اليونان وروما القديمتين، وانتشرت بشكل واسع النطاق بين جميع طبقات المجتمع.



كان لديها طموح واحد كبير للغاية وعملي يتمثل في تعليم الناس كيف يكونون هادئين وشجعان في مواجهة القلق والألم ......





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