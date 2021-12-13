الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في الأنبار

2021/12/13 | 13:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت خلية الإعلام الامني إلقاء القبض على أربعة تجار مخدرات في محافظة الأنبار.وبحسب بيان خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، الذي جاء فيه أنه “تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أربعة متهمين يقومون بتجارة وتعاطي المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وادوات تعاطي في …

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