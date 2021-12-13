2021/12/13 | 13:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن الغاء نتائج الانتخابات.وذكر مراسلنا، ان “المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من كانون الاول الحالي”.يذكر […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تؤجل موعد المرافعة بشأن نتائج الانتخابات أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تؤجل موعد المرافعة بشأن نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تؤجل موعد المرافعة بشأن نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).