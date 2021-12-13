إندلاع حريق داخل محلات تجارية ومولدة أهلية في الأعظمية

2021/12/13 | 14:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذة لبيع المواد الأنشائية تجاورها مولدة كهربائية اهلية في منطقة الاعظمية الكسرة وسط بغداد .وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت …

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