وزير النفط يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز والطاقة

2021/12/13 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، الاثنين، مع السفير الفرنسي في بغداد ايريك شفالييه تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز والطاقة.

وقالت وزارة النفط في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الوزير اسماعيل استقبل السفير الفرنسي في بغداد ايريك شفالييه وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز والطاقة".

واكد وزير النفط "حرص العراق على تنفيذ مشاريع استثمارية في مجالات النفط والغاز والطاقة بالتعاون مع الشركات الفرنسية لتنمية الاقتصاد الوطني".

من جانبه قال السفير الفرنسي إن "شركات بلاده ترغب في تطوير آفاق التعاون المشترك مع العراق في كافة المجالات التي تعنى بصناعة النفط والغاز والطاقة".

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