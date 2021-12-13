زيباري للكتلة الصدرية: أنتم أقرب الجهات التي يرغب الكرد بالتفاهم معها لتشكيل الحكومة

2021/12/13 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت اللجنة المفاوضة عن التيار

الصدري، برئاسة رئيس كتلتها حسن

العذاري، اليوم الاثنين، مباحثات مع

وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني

برئاسة هوشيار زيباري، خلال اجتماع عقد

في مقر الهيئة السياسية للتيار الص

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