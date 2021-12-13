2021/12/13 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، إعادة اصدار (٨) شاحنات محملة بحديد تسليح، في مركز جمرك المنذرية.وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “لمخالفتها المواصفات القياسية للجهاز المركزي للتقييس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعيد اصدار 8 شاحنات محملة بحديد تسليح مخالف للمواصفات المركز الخبري الوطني.

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