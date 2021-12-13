السجن 10 سنوات لمجرم باع ابنه في بغداد

2021/12/13 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق احد المجرمين عن جريمة بيع (ابنه) الذي يبلغ من العمر (3 سنوات) مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثون الف دولار امريكي في بغداد.وأوضح مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المجرم اتصل به احد (اصدقائه) وطلب منه …

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