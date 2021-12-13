صدور حكم بالسجن 10 أعوام ضد مدان ببيع ابنه في بغداد

2021/12/13 | 14:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات ضد مدان بتهمة بيع ابنه في بغداد.

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وذكر بيان للمجلس تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2021)، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق أحد المجرمين عن جريمة بيع ابنه الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف دولار امريكي في بغداد".

وأضاف أن "المجرم اتصل به احد اصدقائه وطلب منه شراء طفل بمبلغ ثلاثين الف دولار امريكي لغرض التبني"، مبيناً أن "المجرم أبلغه انه على استعداد لبيع ابنه".

وتابع أنه "بمتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة شكل فريقا للعمل في مديرية المكافحة المختصة، وتم على اثرها القبض عليه بالجرم المشهود"، لافتاً الى أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 6/ اولاً وخامساً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".

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