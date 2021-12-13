حكومة البصرة تخاطب وزارة المالية لصرف رواتب العاملين بالاجور اليومية في دائرة صحة المحافظة

2021/12/13 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / خاطبت حكومة البصرة المحلية ، وزارة المالية للتأكيد على صرف رواتب العاملين بالاجور اليومية في دائرة صحة المحافظة .وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ البصرة اليوم " ان المحافظ المهندس اسعد عبد الامير العيداني خاطب وزارة المالية دائرة الموازنة للتأكيد على صرف رواتب العاملين بالأجور اليومية في دائرة الصحة " لافتا الى إرسال كتاب تأييد بعدم استلام رواتب العقود حسب قرار (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ والذين تم تحويلهم الى عقود لعامي ٢٠٢٠ - و٢٠٢١ ./انتهى

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