بلدية البصرة تعلن مباشرة معمل إنتاج أكياس النفايات بالإنتاج الفعلي بكمية١٠٠ الف كيس يومياً

2021/12/13 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلنت مديرية بلدية البصرة اليوم عن مباشرة معمل إنتاج أكياس النفايات بالإنتاج الفعلي بما يعادل الـ ١٠٠ مائة الف كيس يومياً.وذكر بيان للمديرية " ان مدير البلدية زار المعمل العائدة للمديرية والذي باشر بالإنتاج التجريبي منذ يوم امس وذلك لمتابعة الإنتاج الفعلي الذي بدأ اليوم بما يعادل ١٠٠ مائة الف كيس يومياً " مبينا " انه سيتم توزيع الأكياس على دور المواطنين مطلع سنة 2022.وأضاف هناك خطة مستقبلية للمديرية بإنشاء معمل لصناعة الحاويات المنزلية فضلا عن الحاويات ذات سعة ١طن " والعمل مستمر بتصنيعها داخل الورشة الفنية للمديرية والموزعة في اغلب شوارع مركز المحافظة ./انتهى

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