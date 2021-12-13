2021/12/13 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء المقدسة

أطاحت فرقة العباس القتالية، اليوم الإثنين، بمجموعة كانت تنوي التمرد بدفع من جهات مشبوهة في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "فرقة العباس ألقت القبض على مجموعة كانت تنوي التمرد بدفع من جهات مشبوهة"، مشيرا الى ان "التمرد حصل داخل مقر الفرقة بينهم وبين مجموعة عسكرية".

وأضاف، أنه "تم القاء القبض على المتمردين واحتواء الوضع ومباشرة التحقيق معهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة العباس تطيح بمجموعة كانت تنوي التمرد بدفع من جهات مشبوهة بكربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة العباس تطيح بمجموعة كانت تنوي التمرد بدفع من جهات مشبوهة بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).