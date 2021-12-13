الموارد تحدد موعد دخول العراق في مرحلة الفقر المائي - عاجل

2021/12/13 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين، موعد دخول العراق في مرحلة الفقر المائي، فيما وجهت رسالة للمواطنين والحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عون ذياب في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق إلى الآن لم يدخل مرحلة الفقر المائي ولكن مع زيادة النمو السكاني والتغيرات المناخية فمن المتوقع بحلول العام 2035 ستصبح حصة الفرد من المياه أقل من 1000متر مكعب سنويا وهذا يعني دخول العراق في مرحلة الفقر المائي".

وأضاف، أن "وزارة الموارد المائية لديها خطة ورؤية لمعالجة الأزمة منذ العام 2015 ولكن هنالك صعوبات تواجه عملها ومنها عدم استقرار الوضع الأمني وكذلك الوضع الاقتصادي وعدم توفر التخصيصات المالية لبناء وإعادة تأهيل المشاريع الأروائية".

وتابع أنه "يجب على الحكومة مساندة الوزارة في تنفيذ خطتها ببناء مشاريع حديثة متطورة تعتمد على تقليل الهدر في المياه ورفع كفاءة الأرواء لمواجهة مشكلة ازمة المياه مستقبلاً".

ودعا المتحدث الرسمي "المواطنين الى عدم الاسراف في استخدام المياه واحترام هذا المورد المهم لتوفير اكبر كمية ممكنة منها وعدم هدرها".

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