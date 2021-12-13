الكشف عن أسباب عدم زيارة وفد كردي مشترك لبغداد

2021/12/13 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين، عن اسباب عدم زيارة وفد كردي مشترك للعاصمة بغداد واللقاء بالكتل السياسية.

وقال شعبان في حديث لبغداد اليوم إن "عدم زيارة وفد كردي مشترك إلى بغداد يعود لانتظار مواقف القوى السياسية وتحديدا الشيعية منها"، لافتا الى إن "عدم ذهاب الكرد بوفد مشترك لايعود للخلاف بين الحزبين الكردين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، ولكن هي مجرد زيارة تنسيقية".

وأضاف أن "ما بعد هذه الزيارة سيكون هنالك اجتماع بين الأحزاب الكردية في الإقليم، لتوحيد البيت الكردي، وهو أمر مفروغ منه، حيث لايمكن تكرار ماحصل عام 2018، من ذهاب الحزبين بمرشحين لرئاسة الجمهورية".

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