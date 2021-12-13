2021/12/13 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اختتمت في عمان جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين.وناقشت الجلسة، التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، عددا من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختتام جلسة حوار أمني سعودي إيراني في عمان المركز الخبري الوطني.

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