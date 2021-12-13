تصريح جديد من التعليم العالي بشأن الزيّ الموحّد

2021/12/13 | 14:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الية فرض الزي الموحد وامكانية تخفيض اجور الجامعات الاهلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجامعات تحكمها سياقات أكاديميَّة وتحمل هويَّة علميَّة وثقافيَّة وهي المخوَّلة لإدارة ملف الزيّ الموحّد وفق ما تراه لائقاً ومناسباً وما تقتضيه بيئة العمل الجامعي".

وأوضح، أنَّ "الجامعات الأهليَّة يحكمها القانون المرقَّم 25 لسنة 2016 الذي ينصُّ على أن مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي لها استقلالٌ ماليٌّ وإداريٌّ"، مشيراً إلى أن "الجامعات الأهليَّة أسهمت في تقليل الأجور فضلاً عن توفير مقاعد ومُنح دراسيَّة مدفوعة التكاليف للطلبة، إذ تمَّ تقديم ما لايقل عن 3 آلاف منحة مجانيَّة خلال العام الماضي".

وتابع، أنَّ "بيئة التعليم الأهلي في العراق يحكمها مسار التعليم الحكومي ويكون وفق قانون وتشريعات نافذة بغية خدمة المجتمع وتقديم الدعم اللازم للطلبة".

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