2021/12/13 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة إيرينا كارايفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الخطأ الرئيسي الذي يقوم به الكثيرون أثناء ظهور الوذمة، هو التوقف عن شرب الماء، وهذا إجراء غير صحيح.وكشفت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبيرة تغذية توضّح كيفية التخلص من الوذمة المركز الخبري الوطني.

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