مذكرة تفاهم بين المركزي الإماراتي ونظيره العراقي للتعاون بمجال الرقابة المصرفية

2021/12/13 | 14:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي ـ مباشر: وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي العراقي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الرقابة المصرفية.وتضمنت المذكرة ثلاثة مجالات رئيسية، شملت التعاون في مجال الإشراف على المسائل الرقابية والإشرافية وتبادل المعلومات الرقابية، …

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