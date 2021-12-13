الحكم بالسجن لمجرم قام ببيع ابنه مقابل مبلغ مالي

2021/12/13 | 14:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لمجرم بتهمة بيع ابنه في بغداد.

وذكر بيان للمجلس تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 كانون الاول 2021)، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق احد المجرمين عن جريمة بيع ابنه الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي قدره 30 الف دولار اميركي في بغداد".

وأضاف البيان، أن "المجرم اتصل به احد اصدقائه وطلب منه شراء طفل بمبلغ ثلاثين الف دولار امريكي لغرض التبني"، مبينا أن "المجرم أبلغه انه على استعداد لبيع ابنه".

واوضح، أنه "بمتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة شكل فريقا للعمل في مديرية المكافحة المختصة، وتم على اثرها القبض عليه بالجرم المشهود"، لافتا الى أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام المادة 6/ اولا وخامسا من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".

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