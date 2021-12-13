الفتح: من المرجح أن تؤجل المحكمة الاتحادية الدعوى التي قدمها العامري مرة أخرى

2021/12/13 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح تحالف الفتح تأجيل المحكمة الاتحادية قرارها بالبت في الطعن المقدم ضد نتائج الانتخابات التشريعية، من قبل هادي العامري.

وقال القيادي في التحالف محمد البياتي ان سبب التأجيل ربما يكون إلى حاجة الدعوى إلى استطلاعات عميقة والذهاب إلى صناديق الاقتراع، وكذلك النظر بالشكاوى الأخرى المقدمة ضد النتائج كافة، وبالتالي قد تستغرق القضية وقتاً أطول، مرجحا تأجيلها مرة ثانية خلال مرافعة اليوم الاثنين.

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