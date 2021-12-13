العبودي يكشف عن سبب تأجيل اجتماع الاطار التنسيقي في الحنانة

2021/12/13 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا القيادي في تيار الحكمة المنضوي في الاطار التنسيقي رحيم العبودي تأجيل اللقاء بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قوى الاطار الى انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراضات على نتائج الانتخابات.

وقال العبودي ان الاجتماع الذي كان مقررا في منزل الصدر بالحنانة بمحافظة النجف سيُعقد بعد اصدار حكم نهائي بالدعوى من قبل المحكمة الاتحادية العليا لافتا الى ان التيار الصدري مازال لغاية الآن يعمل من أجل تشكيل حكومة أغلبية.وأضاف العبودي ان هذا الأمر صعب في الوقت الحالي، بعد ان أفقدت نتائج الانتخابات ظهور اغلبية نيابية مشيراً إلى أن الحكومة التوافقية هي الاقرب للمشهد العراقي.

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