المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى إلغاء نتائج الانتخابات إلى 22 من الشهر الجاري

2021/12/13 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت المحكمة الاتحادية تأجيل البت بالطعن في نتائج الانتخابات العراقية التي اجريت في تشرين الأول الماضي.

وذكرت مصادر ان المحكمة الاتحادقررت المحكمة الاتحادية تأجيل البت بالطعن في نتائج الانتخابات العراقية التي اجريت في تشرين الأول الماضي.

وذكرت مصادر ان المحكمة الاتحادية أرجأت موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري الى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.ية أرجأت موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري الى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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