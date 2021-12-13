منها مصر والسعودية.. تقرير يكشف عدد السجناء من الصحفيين بدول عربية

2021/12/13 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الصحفيين المسجونين حول العالم محققا رقماً قياسياً آخر في عام 2021.حيث وبحسب تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين وصل مجموع الصحفيين المسجونين إلى 293 صحفياً سجينا حول العالم.

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