تفكيك صاروخ نمساوي معد للتفجير غرب الموصل

2021/12/13 | 14:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصاروخ معد على شكل عبوة ناسفة من مخلفات داعش مزروعة وسط الطريق المؤدي الى قرية خويتلة غرب الموصل.

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