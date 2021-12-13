عشائر نينوى تصل كربلاء لتشكر السيد السيستاني وممثله الشيخ الكربلائي لشمول كافة العراقيين بمبادرة علاج المرضى المجاني

2021/12/13 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد يمثل عشائر محافظة نينوى،

المؤسسات الصحية التابعة للعتبة

الحسينية، حيث قدموا شكرهم للمرجع

الديني الاعلى السيد علي الحسيني

السيستاني، وممثله الشيخ عبد المهدي

الكربلائي على هذه المبادرات التي تشم

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