الموارد المائية تحدد موعد دخول العراق في مرحلة الفقر المائي

2021/12/13 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الموارد المائية، اليوم

الإثنين، موعد دخول العراق في مرحلة

الفقر المائي، فيما وجهت رسالة

للمواطنين والحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عون

ذياب في تصريح تابعته وكالة نون الخبرية

، إن

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