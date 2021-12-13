العثور على كدس عتاد وعبوات ناسفة في سنجار (صور)

2021/12/13 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالعثور على كدس عتاد وعبوات ناسفة في قرية (تل جاموس) التابعة الى قضاء سنجار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من المديرية العامة للأستخبارات والأمن وتأكيدها من قبل مصادر ف2ل مش73 فق15 واللتي افادت بوجود كدس عتاد في قرية (تل جاموس) التابعة الى قضاء سنجار".

وتابع، "على الفور خرجت قوة إلى المنطقة المُشار إليها آنفاً وبعد البحث والتفتيش تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع عدد(20) وتم معالجتها وتفجيرها من قبل مفرزة المعالجة فق15".

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