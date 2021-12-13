استئناف الرصافة: السجن 10 سنوات لمجرم بتهمة بيع ابنه

2021/12/13 | 14:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لمجرم بتهمة بيع ابنه في بغداد.وذكر بيان للمجلس، أن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق احد المجرمين عن جريمة بيع ابنه الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي قدره 30 الف دولار امريكي في […]

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