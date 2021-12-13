السجن 10 سنوات لمجرم بتهمة بيع ابنه في بغداد

2021/12/13 | 14:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لمجرم بتهمة بيع ابنه في بغداد.وذكر بيان للمجلس، أن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق احد المجرمين عن جريمة بيع ابنه الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي قدره 30 الف دولار امريكي في بغداد”.وأضاف أن “المجرم اتصل به احد اصدقائه وطلب منه شراء طفل بمبلغ ثلاثين الف دولار امريكي لغرض التبني”، مبيناً أن “المجرم أبلغه انه على استعداد لبيع ابنه”.وتابع أنه “بمتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة شكل فريقا للعمل في مديرية المكافحة المختصة، وتم […]

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