ميسي ورونالدو وجهاً لوجه إثر قرعة الدور ثمن النهائي من دوري الكبار الأوروبي

2021/12/13 | 14:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين، والتي جرت في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية.

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وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي - ريال مدريد الإسباني

فياريال الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني

سالزبورغ النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي

إنتر الإيطالي ضد أياكس الهولندي

سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي.

وشارك أندري أرشافين نجم زينيت الروسي وأرسنال الإنجليزي السابق في قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القرعة هذه المرة 4 أحداث استثنائية، إذ يغيب عن دور الـ16 لأول مرة منذ نحو 21 عاما، فريق برشلونة الكتالوني، بعد فشله في تخطي دور المجموعات، ليتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.

فيما عاد إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي بعد غياب 10 سنوات وتحديدا منذ موسم 2011-2012.

وسيكون كما جرت العادة كل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو حاضرا لكن مع فريقين غير برشلونة وريال مدريد لأول مرة.

كما لن يكون لقاعدة "أفضلية الهدف خارج الديار" التي تم تطبيقها لـ56 عاما، أي وجود بعد الآن.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في الجولتين، وحال انتهاء الشوطين بالتعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وخاضت قرعة دور الـ16 أربعة فرق من إنجلترا، في مشاركة هي الأكبر من أي بلد آخر، فيما تأهل ريد بول سالزبورغ النمساوي لأول مرة في تاريخه.

وتنقسم الفرق المتأهلة إلى قسمين:

القسم الأول الفرق المتصدرة للمجموعات: أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، يوفنتوس، ليفربول، ليل، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وريال مدريد.

والقسم الثاني للفرق المتأهلة في الوصافة: أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سالزبورغ، سبورتنغ لشبونة وفياريال.

مواعيد مباريات دور الـ16:

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات جولة الذهاب، لتقام أيام 15، 16، 22 و23 فبراير من العام المقبل.

فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8، 9، 15 و16 مارس 2022.

موعد قرعة ربع النهائي:

بعد حسم هوية المتأهلين لدور الـ8، سيجري "يويفا" قرعة ثمن النهائي يوم الجمعة في 18 مارس 2022.

"RT"

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