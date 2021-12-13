العراق.. أب يحاول بيع ابنه والشرطة تضبطه بالجرم المشهود

2021/12/13 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين، عن صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لمجرم بتهمة بيع ابنه في بغداد.

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