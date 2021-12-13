أبرزها باريس ويونايتد .. مواجهات نارية في دور الـ16 من دوري الابطال

2021/12/13 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن صدام ناري بين العملاقينكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

ريال مدريد يواجه بنفيكا، ومانشستر سيتي يلاقي فياريال، وبايرن ميونخ يواجه اتلتيكو مدريد ويلاقي ليفربول فريق ريد بول ويواجه اياكسفريق انتر ميلان ويلاقي يوفنتوس فريق سبورتنج لشبونة ويلاقي ليل فريق تشيلسي ويلاعب مانشستر يونايتد فريق باريس سان جيرمان.

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مواعيد مباريات جولة الذهاب، لتقام أيام 15، 16، 22 و23 شباط 2022.

فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8، 9، 15 و16 آذار من العام المقبل.

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