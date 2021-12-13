بابل تكشف عن موقفها بشأن إعادة النازحين لمناطق شمال المحافظة

2021/12/13 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت الحكومة المحلية في محافظة بابل، اليوم الاثنين، عن موقفها بشأن إعادة النازحين لمناطق شمال المحافظة.

وقال نائب المحافظ وسام اصلان لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة المحلية تسعى وترحب بإعادة جميع المواطنين الذين كانوا يسكنون مناطق شمال بابل هذه المناطق والتي سبق وان كانت تتواجد بها التنظيمات الإرهابية وحررت من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي".

واضاف ان "مسألة إعادة الأهالي والنازحين الى هذه المنطقة لاتدخل حصراً ضمن صلاحيات الحكومة المحلية وإنما هنالك جهات أمنية وجهات اتحادية هي أيضاً مسؤولة عن هذا الملف"، مبينا ان "مسألة إعادة النازحين الى هذه المناطق فهنالك تقاطعات أمنية بهذا الشأن وهنالك مطلوبين بالاضافة الى وجود مشاكل قد تحدث عشائرية بين العائدين كما وأن المنطقة لازالت لغاية الآن غير مؤهلة للسكن بعد العمليات العسكرية التي حصلت وهذا ادى لانعدام في البنى التحتية وحتى ان الكثير من المنازل مهدمة فلابد من تحقيق هذه النقاط ومن ثم عودة النازحين ".

وأشار اصلان الى" ان هنالك جهود تبذل من أجل تحقيق هذه الأشياء وإعادة الأهالي الى مناطقهم".

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